Olimpia, contra un rival golpeado al que no le ganó en el Apertura

El partido entre San Lorenzo y Olimpia, por la undécima fecha del campeonato Clausura, inicialmente estuvo fijado para el domingo, a las 16:00, en el estadio del Deportivo Capiatá. Al final, el mismo se desarrollará en el Defensores del Chaco luego de las gestiones franjeadas para que el espectáculo se cumpla en un mejor escenario.

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Las tareas del plantel dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez se cumplen a diario en la Villa de Fernando de la Mora, con la tranquilidad de contar con una campaña mejorada, luego del complicado inicio del campeonato Clausura.

Si bien el Decano ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027 con la obtención del título del torneo Apertura, la historia del club exige más conquistas, por lo que buscarán el doblete liguero de la temporada, sin descuidar la Copa Paraguay, en la cual enfrentarán al Sportivo Luqueño en octavos de final, en choque marcado para el jueves 1 de octubre, en Sajonia, a las 19:00.

Para el choque dominical contra el Rayadito, el conductor del Expreso no podrá contar con el mediocampista ofensivo Eduardo Delmás, quien se encuentra al servicio de la Albirroja juvenil en los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

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“Vitamina” Sánchez tiene una gama de posibilidades para suplantar a la “joya” olimpista, por lo que existe preocupación alguna al respecto, más aún por lo débil que es el adversario, que lleva un solo punto de 30 posibles en la segunda competencia liguera.

La misión de Olimpia es vencer por primera vez a San Lorenzo en este ciclo. En la primera rueda del Apertura se registró un empate de 1-1, con tantos de Alejandro Silva y Luis Fernando Cáceres, quien marcó la igualdad para los albirrojos.

En la segunda se dio una gran sorpresa. El Rayadito se impuso por 1-0, mediante la conversión de José Alfredo Barrios, de penal.