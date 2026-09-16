El candidato a cubrir el puesto de “10” en Olimpia

El domingo, Olimpia jugará contra Sportivo San Lorenzo en el Defensores del Chaco, a las 16:00, por la undécima fecha del campeonato Clausura 2026.

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La ausencia de Eduardo Delmás abre un abanico de posibilidades al entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez para cubrir el puesto de “10”, aunque existe un candidato que pinta en punta.

El argentino Franco Tomás Alfonso, de 24 años, que llegó a principios de temporada al más ganador de nuestro fútbol cedido por River Plate, sería el reemplazante de Delmás.

El volante ofensivo, que militó en Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero, lleva 16 partidos y 2 goles con la casaca franjeada, 6 en el Apertura (1 tanto), 7 en el Clausura (1) y 3 en la Copa Sudamericana.

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En los demás puestos no habría modificaciones con relación al elenco que viene de golear por 3-0 a Luqueño, aunque el rival -colista y virtualmente descendido- es más que tentador para probar a algunas figuras con poco rodaje (Derlis González, por ejemplo), a pesar del llamativo dato que al único equipo al que Olimpia no pudo derrotar en el año es precisamente San Lorenzo.

El Rayadito puso a la venta las entradas para el lance dominical a través de Tuti. Las localidades cuestan 30.000 guaraníes en Graderías, 50.000 en Plateas y 70.000 en Preferencias. El club de la Ciudad Universitaria es uno de los pocos que cobra igualmente entradas a los menores.