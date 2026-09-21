Alerta Olimpia: Los partidos que no jugará Gastón Olveira por la convocatoria para la Fecha FIFA

Olimpia pierde a una pieza clave del equipo para el comienzo de la segunda rueda del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo y los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano, que cedió a Eduardo Delmás (con Pedro Zarza y César Miño) a la selección paraguaya Sub 20 en los Juegos Odesur 2026, sufre ahora la baja de Gastón Olveira.

Lea más: Los lista de convocados de Gustavo Alfaro para la Fecha FIFA

Olveira fue convocado por Gustavo Alfaro para la Fecha FIFA de setiembre-octubre y no estará a disposición de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez en los próximos tres partidos. El Franjeado, que goleó 3-0 a San Lorenzo en el cierre de la primera rueda, recortó la diferencia con Libertad, rival al que visita en la próxima ronda en el choque de puntero y escolta.

¿Cuánto tiempo estará Gastón Olveira con la selección paraguaya?

La FIFA juntó las ventanas internacionales de setiembre y octubre y amplió la Fecha FIFA a más de dos semanas: cada selección tiene un máximo de cuatro amistosos en 16 días. A pesar de no jugar cuatro encuentros, los futbolistas citados por Alfaro estarán al servicio de la Albirroja hasta finalizar el tiempo establecido: martes 6 de octubre.

“No vi la vuelta de las fechas, pero creo que no llegaría. Por lo que tengo entendido no vendríamos enseguida del dos”, expresó Gastón Olveira al Cardinal Deportivo sobre la posible fecha de retorno de los jugadores locales al país. El arquero, que formó parte del combinado nacional en el Mundial 2026, viajó este mediodía, vía São Paulo, rumbo a Estados Unidos.

Lea más: La tabla: Libertad es único líder y a cuánto están Olimpia y Cerro

Gastón Olveira: ¿Cuáles son los partidos no jugará con Olimpia?

Olveira no jugará el blanco y negro frente a Libertad. El clásico es el lunes 28, a las 19:00, en La Huerta. Tampoco estará presente vs. Sportivo Luqueño, el jueves 1 de octubre, a las 19:00, en el Luis Salinas, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 ni ante Nacional, el martes 6, a las 19:00, en el Defensores del Chaco por la fecha 13.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos comunicaron eso antes de ayer y vuelve recién el seis o el siete. Se van a perder tres partidos”, manifestó Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, al Cardinal Deportivo. La Fecha FIFA, con los amistosos de Paraguay el domingo 27 de setiembre (vs. Bolivia) y el viernes 2 de octubre (vs. Colombia), empieza hoy y termina el martes 6 de octubre.