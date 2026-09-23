Olimpia, con la ausencia de Olveira y el probable retorno de Delmás

La base del equipo de Olimpia es la que viene de vencer por 3-0 a San Lorenzo, en el cierre de la primera rueda del Clausura 2026.

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El arquero uruguayo nacionalizado paraguayo Gastón Olveira se encuentra al servicio de la Albirroja, en Estados Unidos, por lo que se perderá los tres próximos encuentros franjeados, incluyendo la Copa Paraguay.

El charrúa Sebastián Lentinelly se dispone a ocupar la titularidad en el clásico blanco y negro del próximo lunes contra Libertad, a desarrollarse en el capitalino barrio Las Mercedes, a las 19:00.

Los hinchas del Decano dispondrán de 2.200 lugares para el ingreso a La Huerta, con prioridad para los socios.

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Además del cambio de Lentinelly por Olveira, el entrenador Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez ordenaría una segunda variante, con el regreso del medocampista ofensivo Eduardo Delmás, quien compite en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 con la Albirroja Sub 20 dirigida por Antolín Alcaraz.

La última presentación de la selección juvenil está fijada para el jueves, por lo que la nueva “joya” olimpista tiene tiempo suficiente de recuperación. Además, con 19 años está como para “volar”, ya que físicamente se encuentra impecable y resalta por su técnica, adquirida con la práctica del fútbol de salón desde pequeño.

En la primera rueda del Clausura, Libertad derrotó a Olimpia por 1-0 en el Defensores del Chaco, mediante el tanto de Rodrigo Villalba. En el Apertura, del cual el Decano fue el campeón, el conjunto franjeado triunfó por 1-0 en la rueda inicial, y el Guma se impuso en la revancha 3-2.