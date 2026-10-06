Braian Romero: lesionado y baja por 15 días en Olimpia

Braian Romero sufrió una lesión y estará fuera de las canchas por dos semanas aproximadamente. El delantero, muy criticado por los hinchas de Olimpia a causa del pobre rendimiento, no fue convocado por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para el partido contra Nacional en el cierre de la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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Romero había jugado el último partido del Decano: los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 frente a Sportivo Luqueño. El atacante de 35 años fue titular, pero salió reemplazado a los 63 minutos por Gabriel Ávalos. El ex Defensa y Justicia solo suma 9 juegos (1 gol) entre los certámenes locales y la Copa Sudamericana en el semestre.