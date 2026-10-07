“Pensamos salir campeones por diferencia de puntos y no de goles”

Olimpia es nuevamente líder del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, pero comparte puntaje con Libertad. Debido al 1-1 del Decano con Nacional y el 2-1 del Gumarelo sobre Recoleta FC, ambos suman 26 puntos. El criterio de desempate que posiciona al vigente campeón en el primer lugar de la tabla de posiciones es la diferencia de goles.

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Por eso, si hoy terminase el campeonato, el ganador es el Franjeado. Pero Eduardo Delmás dejó en claro que el objetivo de los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez es conquistar el título por una ventaja de unidades y no de tantos “Pensamos en ganar todos los partidos y poder salir campeones por la diferencia de puntos y no tener que esperar la diferencia de goles”, aseguró.

Eduardo Delmás: “Todo muy ajustado arriba”

“Sabemos que quedan nueve finales para nosotros y estamos ahí. Todo muy ajustado ahí arriba y nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos el objetivo que es el campeonato”, insistió Delmás, medallista de oro con la selección de Paraguay en los Juegos Odesur 2026, a Tigo Sports luego de la paridad con el Tricolor en el cierre de la fecha 13.