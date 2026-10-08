Olimpia cuenta con la vuelta de sus principales referentes para el duelo contra Rubio Ñu

Olimpia viene de empatar 1-1 con Nacional en el Defensores del Chaco. Comparte el primer lugar del torneo Clausura con Libertad, con 26 puntos acumulados.

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El conductor técnico del Expreso, Pablo Andrés Sánchez, podrá contar con el arquero Gastón Olveira, luego de la gira por Estados Unidos con la selección nacional durante la reciente ventana de la FIFA.

El orientador franjeado contará igualmente con el capitán Richard Ortiz Bustos, quien no participó del choque contra la Academia al llegar al límite de cinco tarjetas amarillas, que equivale una fecha de inhabilitación.

Igualmente, “Vitamina” recupera a Alan “Coyote” Rodríguez, Bryan Bentaberry e Iván Leguizamón, lo que no significa que todos vayan a jugar en Santísima Trinidad. Los que tiene lugares asegurados con Olveira y Ortiz, principales referentes del grupo.

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Los que continúan bajo cuidado médico, descartados para el choque contra el Laureado, son Bernardo Romeo Benítez y el argentino Braian Romero.

La campaña olimpista en el campeonato comprende 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

En los tres duelos del año contra Rubio Ñu, Olimpia se impuso en dos oportunidades (2-0 y 5-0), registrándose un empate (0-0).