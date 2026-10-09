El probable equipo de Olimpia para visitar la Arboleda tras nueve años

En la recta caliente del certamen, Olimpia —uno de los animadores y líderes del torneo Clausura 2026— se prepara con todo para afrontar la decimocuarta ronda. El Decano visitará este domingo por la tarde a Rubio Ñu en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad, un escenario al que el conjunto franjeado no acudía desde octubre de 2017.

La gran duda táctica: ¿Apuesta por el doble nueve?

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, tiene en mente un dilema estratégico respecto a quién será el socio en la ofensiva de Gabriel Ávalos. Ante las dificultades que tradicionalmente se presentan en el terreno albiverde, toma fuerza la opción de implementar una doble referencia en ataque. En esa pulseada, los nombres que pujan por un lugar son Hugo Sandoval y Carlos Sebastián Ferreira.

Cuatro variantes para asaltar La Arboleda

En principio, el estratega planea realizar cuatro modificaciones con respecto al último once, destacándose el ingreso de Gastón Olveira por Sebastián Lentinelly, Alan “Coyote” Rodríguez por el chileno Esteban Matus, el capitán Richard Ortiz por Rubén Lezcano, y Hugo Sandoval —quien por antecedentes parece tomar ventaja sobre Sebas Ferreira— en lugar de Franco Alfonso.

Estas variantes llegan de la mano de tres retornos fundamentales para la estructura del equipo: Gastón Olveira, reincorporado tras su paso por el servicio a la selección paraguaya en la reciente fecha FIFA; Alan Rodríguez, ya recuperado plenamente de su lesión en el aductor; y Richard Ortiz, quien vuelve al ruedo tras cumplir su sanción automática de un partido por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

El probable once del Decano

De no surgir imprevistos de última hora, el equipo titular que saltará al campo de juego estaría conformado con Gastón Olveira en el arco; en defensa con Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan “Coyote” Rodríguez; en el mediocampo con Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; y en ataque con Gabriel Ávalos y Hugo Sandoval, quien parece tener cierta ventaja por los antecedentes inmediatos.