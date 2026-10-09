El equipo que prepara Haedo Valdez para recibir a Guaraní en el “clásico moderno”

El plantel repollero llega al compromiso con varias ausencias obligadas que mueven la planificación del cuerpo técnico. A la lista de jugadores que no estarán a disposición se suma el lateral-volante zurdo Alexis Fretes, quien atraviesa un cuadro de fascitis plantar. En una situación similar se encuentra el lateral derecho Estiven Samuel Villalba, quien continúa realizando trabajos específicos en fisioterapia. A ellos se acopla también el zaguero Nicolás Freire, afectado por un desgarro sufrido en la última presentación frente al Recoleta FC.

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Ante la importante baja del defensor argentino Nicolás Freire, el equipo repollero celebra el oportuno retorno del lateral Alan Max Benítez, quien se encontraba al servicio de la selección paraguaya en la reciente fecha FIFA. Esta reincorporación le permite retomar su lugar natural sobre la banda derecha de la defensa, sector que fue ocupado en las dos últimas fechas por Gilberto Flores. Con este panorama, Flores pasará ahora a la zaga central para hacer dupla con el concepcionero Robert Rojas.

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Pese a los retoques obligados, la estructura del equipo no se alejará mucho de la base inicial que saltó al campo frente al “Canario”. De esta manera, el probable once se perfila Haedo Valdez iría con: Rodrigo Morínigo en el arco; una línea defensiva integrada por Alan Benítez, Robert Rojas, Gilberto Flores y Néstor Giménez; un mediocampo con Marcelo Fernández, Federico “Pachi” Carrizo, Lucas Sanabria y Elvio Vera; mientras que en el bloque de ataque estarán Iván Ramírez Ferreira o Rodrigo Villalba acompañando a Gustavo Aguilar.