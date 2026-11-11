Fernando Cardozo: “Somos obviamente el mejor equipo por lejos”

El liderato cómodo del torneo Clausura 2026 tiene al Decano a una victoria de asegurar el bicampeonato. En la antesala de lo que será el compromiso del próximo domingo 22 de noviembre ante Sportivo Trindense —por la antepenúltima fecha del certamen—, Fernando Cardozo habló tras la práctica de este miércoles. Con el foco puesto en la recta final, el mediocampista clave en el esquema de Pablo “Vitamina” Sánchez repasó el año del franjeado y su evolución personal.

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“Arrancamos el año muy bien y vamos a terminar muy bien”

Al ser consultado sobre el andar del plantel, Cardozo destacó que el equipo está a un solo paso de coronar los objetivos trazados y valoró los detalles que los mantienen en la cima: “Arrancamos el año muy bien y vamos a terminar muy bien. Falta pequeños detalles, creo que nos falta un punto. También faltaría la Supercopa, pero estamos muy contentos con el presente que estamos teniendo”.

A su vez, el volante profundizó en el trabajo invisible del grupo, atribuyendo este gran presente a la cohesión del plantel y a la planificación que arrancó desde el inicio de la temporada: “Desde el primer día que entrenamos acá en diciembre del año pasado, creo que nos propusimos metas, cumplimos esas metas en el primer semestre; obviamente también en el segundo semestre nos propusimos otras metas, estamos cumpliendo eso, así que yo creo que más por la unidad del equipo, el trabajo también que está realizando el entrenador, también los compañeros que se portan para eso, creo que por eso tenemos un buen presente y somos obviamente el mejor equipo por lejos”.

De la cuesta arriba a un cierre consagratorio

El volante también se refirió al esfuerzo individual que debió hacer para ganarse un lugar indiscutible, superando la falta de continuidad inicial y adaptándose a las necesidades tácticas del cuerpo técnico: “Creo que todos los compañeros siempre trabajan para tener la oportunidad. En mi caso también fue eso: trabajar bien. Por ahí no tuve mucha continuidad, pero ahora estoy terminando de la mejor manera, en un buen presente, ayudando al equipo y obviamente contento con eso”.

"VA A LLEGAR EL MOMENTO, NO ME VUELVO LOCO" 🇵🇾



Fernando Cardozo, volante de Olimpia, brindó declaraciones tras la práctica franjeada de este miércoles ⚪️⚫️#ABCDeportes #CardinalDeportivo pic.twitter.com/PXOD0S2Hvn — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 11, 2026

En cuanto a su adaptación en el campo de juego, destacó la charla clave que mantuvo con el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez para retornar a su posición natural: “Siempre es bueno ayudar al equipo. De por ahí me costó en el primer semestre jugar de lateral, a veces en el medio; de por ahí ya después, hablando con ‘Vitamina’, ya me dio la oportunidad de jugar en mi puesto, y hoy en día estoy rindiendo y haciendo un buen trabajo ahí”.

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La madurez internacional y la paciencia con la Albirroja

Haciendo un balance de su nivel actual, el mediocampista reconoció que su buen desempeño se refleja en el campo, aunque siempre busca pulir detalles: “Si he reflejado eso en los partidos, estoy teniendo un buen rendimiento, creo que estoy muy contento con eso. Por ahí también falta un poquito más, siempre mejorar cada vez más alguna cosa, pero eso es parte del día de todo esto; para eso entrenamos, para mejorarnos cada vez más”.

Asimismo, destacó cómo su paso por el fútbol del exterior potenció su versatilidad táctica y le dio un plus de madurez profesional: “Obviamente ahora un poco más maduro, ya sabiendo jugar en varias posiciones, que eso lo conseguí con el correr de las temporadas, de los entrenamientos, obviamente también por el paso que tuve en Portugal y en Argentina, creo que uno se adapta a todo”.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de integrar la selección paraguaya, Cardozo se mostró cauto y con la cabeza 100% enfocada en cerrar el año con títulos para el Decano: “Creo que todos los jugadores paraguayos siempre entrenamos para eso (ser convocado a la selección), ya va a llegar su momento, tampoco me vuelvo loco; mi cabeza hasta ahora no limpia en el campeonato que se aproxima y también la Supercopa Paraguay”.