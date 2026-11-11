Raúl Cáceres y Olimpia cerca del título: “Somos el mejor equipo del país”

Olimpia está muy cerca de conquistar el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano puede anticipar la consagración el domingo 22 de noviembre: sumando frente al Sportivo Trinidense (arranca a las 18:00) en el Defensores del Chaco, será bicampeón y aguardará por el vencedor de la Copa Paraguay 2026 para disputar la Supercopa Paraguay 2026 el 13 de diciembre.

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“Todavía no conseguimos el campeonato Clausura, pero estamos a un pasito, sabemos que venimos haciendo las cosas muy bien, se ve reflejado partido a partido. Estamos a un pasito, a un puntito para coronar un gran año que creemos que el público de Olimpia se merece después del año pasado que no fue tan bueno”, expresó Raúl Cáceres luego del entrenamiento matutino.

Cáceres aseguró que el Rey de Copas “es el mejor equipo del país”. “Somos el mejor equipo del país, se ve reflejado en números, no solo en la cancha. Eso que comenzamos este segundo semestre no tan bien, perdiendo tres partidos de cuatro. Tuvimos la posibilidad de reponernos a esos golpes, a las eliminaciones de la Copa. El grupo nunca se entregó y siguió trabajando”, describió.

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Olimpia, líder del torneo Clausura 2026 y del acumulativo

Olimpia es líder solitario del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay: luego de 19 fechas, suma 42 puntos y aventaja por 8 a Sportivo Trinidense cuando restan 9 por disputar. Por su lado, el Franjeado, clasificado a la fase de grupos de Copa Libertadores 2027, terminará la temporada en la cima del acumulativo, tabla en la que tiene 91, 10 más que el segundo, Nacional.

"SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL PAÍS" 🇵🇾



Raúl Cáceres, lateral derecho de Olimpia, brindó declaraciones tras la práctica franjeada de este miércoles ⚪️⚫️#ABCDeportes #CardinalDeportivo pic.twitter.com/GTbFirrABU — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 11, 2026

Raúl Cáceres y el plantel de Olimpia: “Todos dan el máximo”

“Tenemos un grupo muy sano que independientemente a quien juega, se apoya. Todos dan el máximo, hay compañeros que por ahí no les toca jugar y son los primeros que están apoyando. Esas cosas son las que marcan la diferencia y nos dan la posibilidad de estar a un puntito de coronar este semestre”, puntualizó Raúl Cáceres a los medios en la zona mixta en la Villa Olimpia.