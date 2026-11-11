Mateo Gamarra se perderá el duelo de la probable consagración de Olimpia

El campeonato Clausura 2026 cuenta con una pequeña pausa durante la Fecha FIFA para el desarrollo de los amistosos internacionales entre selecciones.

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En la reanudación, Olimpia enfrentará al Sportivo Trinidense, contando con amplias posibilidades de alcanzar el segundo título liguero de la temporada, ya que con empatar, levantará un nuevo trofeo.

El enfrentamiento contra la Cruz amarilla, correspondiente a la vigésima fecha, está marcado para el próximo domingo 22, en el Defensores del Chaco, a las 18:00.

Si bien el entrenador franjeado Pablo “Vitamina” Sánchez cuenta con un amplísimo plantel, la baja del expeditivo Mateo Gamarra González será sentida.

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La ausencia del concepcionero es por acumulación de cinco tarjetas amarillas, que equivale una fecha de suspensión.

Mateo fue amonestado contra Recoleta (victoria 2-1), Trinidense (2-1), Libertad (1-0), Ameliano (3-2) y Guaraní (3-1), por lo que no podrá actuar contra los auriazules.

El zaguero integra actualmente la selección nacional. El fichado en General Garay de Concepción militó en Independiente de Campo Grande, 12 de Octubre de Itauguá, Olimpia, Athletico Paranaense y Cruzeiro. “Su mundo” es el club del barrio Mariscal López.