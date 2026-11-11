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Selección Paraguaya
11 de noviembre de 2026 - 12:58

Mateo Gamarra y el regreso a la selección paraguaya: “Muy contento y espero poder ayudar al equipo”

Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.
Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.@Albirroja

Mateo Gamarra retornó a la selección de Paraguay para disputar la última Fecha FIFA de la temporada.

Por ABC Color
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La lista de 27 convocados de la selección de Paraguay para la última Fecha FIFA de la temporada marcó el regreso de Mateo Gamarra. El defensor de Olimpia no integraba una citación en la Albirroja desde el combo de Eliminatorias Sudamericanas en el que debutó Gustavo Alfaro: 0-0 vs. Uruguay (no estuvo en planilla) y 1-0 vs. Brasil (fue suplente) el 6 y 10 de setiembre de 2024, respectivamente.

Lea más: Óscar Acosta: “Ningún dirigente de Cerro se comunicó conmigo”

“Me recibieron muy bien después de mi vuelta a la selección. Estoy muy contento, espero poder ayudar al equipo y conseguir todos los objetivos”, expresó Gamarra este miércoles en la movilización del plantel en el Geylang ActiveSG Field de la ciudad de Kallang, en Singapur, primer rival del combinado nacional en la ventana internacional (formato tradicional) del mes de noviembre.

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.

Mateo Gamarra y la convocatoria a la selección de Paraguay

Gamarra explicó en qué momento de la carrera llegó la citación de Alfaro. “Como en la primera convocatoria, también fue mi mejor momento futbolísticamente. Este año, la verdad que me siento muy confiado, me siento muy entusiasmado de esta vuelta a la selección y la verdad que me toma en un muy buen momento y si me toca la oportunidad, aprovechar”, agregó el zaguero del Decano.

Lea más: El fútbol paraguayo y qué resta para definir la temporada 2026

Mateo Gamarra hizo referencia a los partidos contra Singapur y Japón, el viernes 13 y el martes 17 de noviembre respectivamente. “El equipo está muy confiado en lo que va a hacer el encuentro contra Singapur. Esperemos que podamos tener buen resultado, tener buen trabajo y pensar en el proyecto a largo plazo también”, manifestó el futbolista de 26 años en una entrevista a @Albirroja.

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