Restan tres fechas para finalizar el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Con los descensos resueltos (ascensos también), queda la definición del título, que es inminente para Olimpia, y las confirmaciones de los cupos internacionales para la temporada 2027: dos de Copa Libertadores y cuatro de Copa Sudamericana.

Lea más: Cerro Porteño y el único camino a la Copa Libertadores 2027

Todos los clasificados a los certámenes serán establecidos por la tabla acumulativa. El Decano logró el primero boleto a la Fase de Grupos de la Libertadores al conquistar el torneo Apertura 2026, mientras que Recoleta FC obtuvo el pasaje a la Fase 1 de la misma competencia al clasificar a la final de la Copa Paraguay 2026 y medir a Sol de América por el título.

La tabla acumulativa de la temporada 2026 del fútbol paraguayo

Olimpia 91 puntos (Copa Libertadores-Fase de Grupos)

Nacional 71 puntos

Sportivo Trinidense 66 puntos

Cerro Porteño 66 puntos

Libertad 64 puntos

Guaraní 60 puntos

Sportivo Ameliano 52 puntos

2 de Mayo 52 puntos

Recoleta FC 44 puntos (Copa Libertadores-Fase 1)

Sportivo Luqueño 42 puntos

Rubio Ñu 40 puntos

San Lorenzo 26 puntos

¿Cuáles son los clubes que pelean por una clasificación continental 2027?

Con el Franjeado a 1 punto del bicampeonato de Liga, que permitirá al segundo del anual acceder al cuadro principal de la Libertadores, y el Canario clasificado por la competencia nacional, 7 clubes están en la lucha por un lugar continental: Nacional, Sportivo Trinidense, Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, Sportivo Ameliano y 2 de Mayo.

Lea más: ¿Qué necesita Olimpia para lograr el bicampeonato en la fecha 20?

El acumulativo lidera el Rey de Copas con 91 puntos. El 2° es la Academia con 71 y el 3°, el Triki con 66. Los últimos dos, en puestos de Libertadores. Por su parte, el Ciclón, 4° con 66; el Gumarelo, 5° con 64; el Aborigen, 6° con 60; y la V Azulada, 7° con 52, están en zona de Sudamericana. El Gallo norteño, octavo con 52, continúa firme en la pelea.

Los clubes que pueden acceder a Fase de Grupos de Copa Libertadores

Nacional, Sportivo Trinidense, Cerro Porteño y Libertad tienen chances de finalizar segundo y jugar Fase de Grupos de Copa Libertadores, pero solo el Tricolor de Víctor Bernay depende de si. Por su parte, el Triki, el Ciclón, el Gumarelo y el Aborigen pueden acabar tercero y avanzar como Paraguay 3 a la Fase 2 del torneo de clubes más importante del continente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guaraní, Sportivo Ameliano y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero tienen 8 puntos de diferencia entre sí cuando restan 9 unidades en juego. Por lo tanto, serán los tres que pelearán por dos cupos a la próxima Sudamericana, que en 2027 modifica el formato de la Fase Preliminar enfrentando a los equipos de un mismo país en partidos de ida y vuelta.