Olimpia es bicampeón del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense en la fecha 20, conquistó el torneo Clausura 2026 en la antepenúltima ronda y celebró un nuevo título de Liga, ampliando la diferencia sobre Cerro Porteño en el palmarés local y acortando la distancia con el más ganador a nivel mundial.

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El Franjeado integra el top 10 de los clubes que más veces celebraron un título de Liga en el mundo. Con las 49 coronaciones, el Rey de Copas de nuestro país redujo a 8 vueltas olímpicas del primero, el Linfield FC de Irlanda del Norte, que lidera el ranking con 57. Por su lado, superó a Olympiacos de Grecia y quedó a solo uno de Nacional de Uruguay.

Olimpia campeón: Los clubes con más títulos de Liga en el mundo