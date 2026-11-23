Olimpia es el bicampeón del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez remontó y derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense por la fecha 20 y celebró un nuevo campeonato: el torneo Clausura 2026. El Rey de Copas, único campeón internacional de nuestro país, conquistó el título de Liga número 49 y amplió la diferencia en el palmarés.

El Franjeado, uno de los ocho campeones de la Primera División de Paraguay desde 1906, es el más ganador de la historia y con la segunda consagración consecutiva en la temporada, aumentó a 14 la ventaja sobre Cerro Porteño, segundo con 35 (última vez, torneo Clausura 2025). Por su parte, tiene 23 trofeos más que el tercero, Libertad con 26.

Olimpia bicampeón: El palmarés del fútbol paraguayo

Olimpia 49

Cerro Porteño 35

Libertad 26

Guaraní 11

Nacional 9

Sol de América 2

Sportivo Luqueño 2

Presidente Hayes 1

Olimpia bicampeón: Títulos de los campeones de Liga