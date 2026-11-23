Olimpia es el bicampeón del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez remontó y derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense por la fecha 20 y celebró un nuevo campeonato: el torneo Clausura 2026. El Rey de Copas, único campeón internacional de nuestro país, conquistó el título de Liga número 49 y amplió la diferencia en el palmarés.
El Franjeado, uno de los ocho campeones de la Primera División de Paraguay desde 1906, es el más ganador de la historia y con la segunda consagración consecutiva en la temporada, aumentó a 14 la ventaja sobre Cerro Porteño, segundo con 35 (última vez, torneo Clausura 2025). Por su parte, tiene 23 trofeos más que el tercero, Libertad con 26.
Olimpia bicampeón: El palmarés del fútbol paraguayo
- Olimpia 49
- Cerro Porteño 35
- Libertad 26
- Guaraní 11
- Nacional 9
- Sol de América 2
- Sportivo Luqueño 2
- Presidente Hayes 1
Olimpia bicampeón: Títulos de los campeones de Liga
- Olimpia: 1912, 1914, 1916, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, torneo Clausura 2011, torneo Clausura 2015, torneo Apertura 2018, torneo Clausura 2018, torneo Apertura 2019, torneo Clausura 2019, torneo Clausura 2020, torneo Clausura 2022, torneo Clausura 2024, torneo Apertura 2026 y torneo Clausura 2026.
- Cerro Porteño: 1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, torneo Apertura 2009, torneo Apertura 2012, torneo Clausura 2013, torneo Apertura 2015, torneo Clausura 2017, torneo Apertura 2020, torneo Clausura 2021 y torneo Clausura 2025.
- Libertad: 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, torneo Clausura 2007, torneo Apertura 2008, torneo Clausura 2008, torneo Clausura 2010, torneo Clausura 2012, torneo Apertura 2014, torneo Clausura 2014, torneo Apertura 2016, torneo Apertura 2017, torneo Apertura 2021, torneo Apertura 2022, torneo Apertura 2023, torneo Clausura 2023, torneo Apertura 2024 y torneo Apertura 2025.
- Guaraní: 1906, 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984, torneo Apertura 2010 y torneo Clausura 2016.
- Nacional: 1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, torneo Clausura 2009, torneo Apertura 2011 y torneo Apertura 2013.
- Sol de América: 1986 y 1991.
- Sportivo Luqueño: 1951 y 1953.
- Presidente Hayes: 1952.