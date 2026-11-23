Derlis González fue víctima de las lesiones en este 2026 y debido a las distintas dolencias que sufrió en el año, no pudo estar a disposición de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez de manera constante. Y los números hablan por sí: ¡solo 3 partidos en la temporada! A pesar de los pocos minutos, el experimentado delantero aseguró a ABC que continuará en el club.

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“Tengo dos años de contrato, mi idea no es salir de esta manera del club”, aseguró González, quien tiene vínculo hasta 2028, en los festejos en la Villa Olimpia. “Le debo bastante al club, desde que llegué me trataron bien, de la mejor manera. Lastimosamente sufrí varias lesiones que me pasaron en el campo”, recordó el jugador de 32 años, que había anotado un gol ante Cristóbal Colón JAS por la Copa Paraguay 2026.

"AHORA QUE ME ESTOY RECUPERANDO, NO ME PIENSO IR" ⚪️⚫️



Derlis González dejó en claro que su intención es continuar en Olimpia y quedarse para cumplir su vínculo con el Decano 📝



🗣️ "Mi idea no es salir de esta manera del club"



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Derlis González: “No me pienso ir”

“Ahora que me estoy recuperando no me pienso ir”, manifestó González, quien con la conquista del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo celebró el séptimo título con la camiseta del Decano. El objetivo del ex Santos es realizar una buena pretemporada y esta a las ordenes del entrenador para un 2027 en la que disputará la Copa Libertadores.