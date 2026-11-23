La temporada de Eduardo Delmás, bicampeón con Olimpia, medalla de oro en los Juegos Odesur 2026 con la selección de Paraguay Sub 20 y estreno con la Albirroja absoluta, hace inminente una transferencia del futbolista de 19 años. El Decano empezó a analizar las ofertas concretas que llegaron por el atacante, reveló Rodrigo Nogués al Cardinal Deportivo.

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“Hay sobre la mesa cosas concretas, pero como venimos hablando, cada día o cada semana que pasan Eduardo mejora su valor”, expresó el presidente, que tiene propuestas de Europa por el mediapunta, que marcó 5 tantos en 34 partidos de Liga disputados en la temporada, en la que también registró 1 por Copa Paraguay y 8 por Copa Sudamericana.

“Deportivamente queremos que se quede y juegue la Copa por lo que nos da y por el diferencial que tiene como jugador, pero la realidad económica del club nos hace sopesar las decisiones entre lo deportivo y financiero”, puntualizó Nogués sobre Delmás, a quien Pablo Vitamina Sánchez quiere para disputar e intentar conquistar la Copa Libertadores 2027.

¿Qué necesita Olimpia para que Eduardo Delmás continúe en 2027?

“Si se da un número que sea extraordinario y si se dan otras cosas que estaremos tratando de solucionar en el club vamos a dejarlo o proceder con la venta. Todo esto que pasó con el banco a nosotros nos cambia todas las proyecciones y planes, estamos buscando alternativas de solución para las deudas y captaciones de nuevos recursos para el club”, señaló.

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Rodrigo Nogués aclaró que si Olimpia logra solucionar los problemas financieros y a la par no aparezca una oferta tentadora, Eduardo Delmás podría continuar. “Si logramos solucionar no vamos a tener la necesidad imperiosa de vender a Edu. Tiene que ser un monto demasiado importante para que tengamos que avanzar con alguna negociación”, terminó.