Tim Payne es campeón del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El neozelandés, que reforzó Olimpia después de jugar el Mundial 2026, conquistó en nuestro país el cuarto título de Liga de su carrera, siendo el primero en el exterior: los anteriores fueron en Nueva Zelanda con Auckland City, Waitakere United y Eastern Suburbs.

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La selección de Nueva Zelanda celebró a la distancia la coronación de Payne, quien no fue a disputar ninguna de las dos ventanas internacionales de la Fecha FIFA por priorizar la adaptación al fútbol paraguayo. “El Club Olimpia de Tim Payne se corona campeón paraguayo al conquistar su 49.º título de Liga”, publicaron los kiwis en las redes sociales.

Tim Payne fue suplente y no ingresó en la remontada y victoria 2-1 sobre Sportivo Trinidense por la fecha 20. El futbolista de 32 años disputó 9 encuentros y marcó 1 gol en el campeonato. El ex Wellington Phoenix de Nueva Zelanda tiene contrato con Olimpia hasta diciembre de 2027. En el próximo año, el lateral disputará la Copa Libertadores.

Tim Payne: El palmarés con clubes del neozelandés