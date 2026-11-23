Olimpia conquistó el torneo Clausura 2026, sumó un segundo título consecutivo y todavía puede celebrar una tercera consagración para culminar la temporada. El Decano es bicampeón del fútbol paraguayo y jugará la Supercopa Paraguay 2026. La definición será contra el ganador de la Copa Paraguay, que disputará la final el próximo mes.

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La Supercopa enfrenta al campeón de Liga (torneo Apertura y torneo Clausura) con más puntos en la tabla acumulativa y al vencedor de la competencia nacional (Copa Paraguay). El Franjeado de Pablo Vitamina Sánchez ganó los dos campeonatos de la Primera División y espera rival: Recoleta FC o Sol de América, finalistas del certamen.

¿Cuándo, a qué hora y dónde es la final de la Copa Paraguay 2026?

El Canario de Jorge González, de la Primera División, y el Danzarín de Héctor Marecos, de la División Intermedia, chocan el domingo 6 de diciembre, a las 19:00, en La Huerta de Asunción. El campeón enfrentará a Olimpia por la Supercopa Paraguay el sábado 12 de diciembre, en horario y escenario (sería en el Defensores del Chaco) a confirmar.

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Olimpia: campeón y dos finales perdidas en Supercopa Paraguay

Olimpia es el primer campeón de la Supercopa Paraguay: en 2021, derrotó 3-1 a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. En 2022, perdió 1-0 con Sportivo Ameliano, mientras que en 2024, cayó 2-1 con Libertad. En las demás ediciones, el Gumarelo, sin jugar, ganó en 2023 y el Ciclón, al golear 5-2 a General Caballero de Juan León Mallorquín, en 2025.