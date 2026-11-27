Con el título ya asegurado pero sin margen para la relajación, Pablo “Vitamina” Sánchez volvió a dejar en claro el hambre competitivo de este Olimpia. Tras imponerse sobre Sportivo Luqueño en la penúltima ronda del torneo Clausura 2026, el técnico bicampeón repasó su llegada a Asunción, valoró el rodaje de los más jóvenes y fijó dos metas concretas para el cierre de la temporada: alcanzar la barrera de los 100 puntos en el año y llegar afilado a la definición de la Supercopa Paraguay frente al campeón de la Copa Paraguay.

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El recuerdo de la llegada y el presente dorado

Al mirar atrás, el DT rememoró el impacto inicial de su desembarco en el club y el salto de calidad que logró junto a su cuerpo técnico: “La verdad que es un lindo recuerdo recordar aquel día que llegué a Asunción, que había mucha prensa esperando porque el año deportivo Olimpia no había sido bueno; y bueno, obviamente llegamos, conjunto a mi cuerpo técnico, cargados de ilusión y de deseo, y soñábamos con esto, sabiendo que es muy difícil conseguir lo que hemos conseguido, pero sí que lo soñábamos...”

La satisfacción por el camino recorrido se mezcla con el deseo de seguir sumando estrellas en el tramo decisivo: “Y bueno, qué felices que estamos de estar viviéndolo. Fue un año, está siendo un año deportivo maravilloso. Ojalá que podamos cerrar bien el torneo, el próximo partido, y prepararnos para la gran final de la de la Supercopa y poder volver a levantar otro trofeo. Ojalá, ese es nuestro mayor deseo; estamos muy muy felices con lo que estamos viviendo”.

Cambiar la imagen y darle pista a los juveniles

El argentino explicó que el duelo ante Luqueño tenía un condimento especial en la previa: evitar repetir una caída con sabor a relajación tras coronarse, tal como ocurrió en el semestre anterior: “Y hoy para mí era importante porque yo les dije a los jugadores en el prepartido que hoy el partido similar al de hoy, el torneo pasado, fue San Lorenzo. Nosotros salimos campeones y nos tocó jugar con San Lorenzo, que fue local ese día en el Defensor de Chaco. Nosotros hicimos muchas variantes y perdimos, y no jugamos bien; entonces hoy teníamos que cambiar esa imagen de aquel partido, tomar esto con muchísima responsabilidad, tratar de seguir ganando, tratar de mejorar inclusive”.

Además de sostener la competitividad, el entrenador apuntó a superar la cosecha del torneo pasado: “Ahora tenemos la posibilidad de mejorar lo hecho en el semestre anterior porque, tenemos 48 puntos y podemos mejorar lo que lo que realizamos en el torneo anterior, y ese va a ser nuestro objetivo, el objetivo que nos pusimos para este final de torneo, después de haber sido campeones: seguir siendo los mejores en cada en cada uno de los partido”.

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En ese análisis positivo del rendimiento colectivo, el DT se detuvo en los puntos altos del equipo y celebró los minutos sumados por los más jóvenes: “Así que hoy fue un partido muy bueno, lo ganamos con autoridad, hizo un gran partido Sebastián Quintana; para mí era importante empezar a verlos. ‘Cachorro’ Sánchez distribuyó y se jugó al ritmo de él, jugó un partido bárbaro, entró muy bien César Miño, tuvimos la posibilidad de ver debutar a Kevin Amarilla, que probablemente ya se va a quedar a entrenar con nosotros desde la pretemporada, y queremos que sea uno más y que empiece a ganar bagaje; así que bueno, la verdad que hoy fue muy importante desde un montón de lugares”.

La mira en San Lorenzo y el objetivo de los 100 puntos

Con la última jornada del Clausura ante Sportivo San Lorenzo en el horizonte y la Supercopa Paraguay a la vuelta de la esquina, “Vitamina” puso el foco en el valor simbólico y anímico de cerrar el año con una cifra redonda: “Veremos, tenemos que tomar ese partido con toda la responsabilidad que se merece, a ver si podemos terminar ganando nuevamente, sumando todavía más puntos, completando los 100 puntos, que sería genial. Yo le decía a los chicos: no cualquier equipo logra 100 puntos en un año, entonces a meterle con todo y que nos permita eso, llegar emocionalmente bien preparados a la final de la Supercopa Paraguay”.