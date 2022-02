El peculiar dato de Resistencia en las tres fechas del Apertura

La sorpresa en las tres jornadas del torneo Apertura 2022 es Resistencia. Recién ascendido y compitiendo en la Primera División por quinta ocasión, los dirigidos por Roberto Torres son líderes del certamen junto al vigente campeón, Cerro Porteño: ambos suman 9 puntos, pero el Triángulo Rojo está en la cima por mejor saldo de goles. Desde el estreno, el conjunto de la Chacarita venció 1-0 a Tacuary, goleó 4-1 a Sportivo Ameliano y derrotó 3-1 a Nacional.

Lea más: Dos punteros, una revelación: así está la tabla del Apertura

Los 8 tantos que ya convirtió en el campeonato, “Resi” superó el registro de goles que anotó en ¡todo el torneo Apertura 1999! Hace 13 años, solo había convertido 6 tantos (en 11 fechas): 2-4 vs. Sportivo Luqueño, 1-2 vs. Sol de América, 1-2 vs. Cerro Porteño, 1-1 vs. Presidente Hayes y 1-3 vs. Cerro Corá. Es más, en el certamen, ni siquiera ganó un partido: perdió 9, empató 1 y quedó último con solo una unidad.

Lea más: La dura crítica de Garnero por la reacción de Alexander Barboza

Y con los 8 goles, si sumamos el torneo Apertura (campeón Olimpia) y torneo Clausura (campeón Olimpia) de aquel entonces, Torres y compañía quedaron a 2 anotaciones de igualar los 10 que hizo en todo el año. Es decir, en la segunda competencia del curso solo marcó 4: 1-8 vs. Cerro Porteño, 1-2 vs. Guaraní y 2-0 vs. Colegiales, que había sido la única victoria en la campaña, que tuvo un total de 16 derrotas, 3 empates y 1 triunfo.