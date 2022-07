“El VAR no encuentra evidencias claras de adelantamiento”

La Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este viernes el análisis arbitral de todos los partidos de la fecha dos del Torneo Clausura 2022. El foco principal de atención se centró en el partido entre Nacional y Resistencia, puntualmente en el penal tapado por Santiago Rojas a Diego Martínez y la expulsión a Fernando Garcete.

“En ese momento me pasaron por whatsapp la jugada. No pude dormir anoche, no puedo digerirlo todavía. Claramente se ve en la imagen, los documentos y fotos hablan, no sé qué criterio tuvieron para no repetir el penal”, aseguró Fernando Garcete, presidente de Resistencia, sobre el posible adelantamiento de Rojas.

Desde la APF ratificaron la decisión del árbitro principal Derlis López y Éber Aquino, quien se encontraba en el VAR. Sobre el penal, el informe reza lo siguiente:

“El VAR concluye que no encuentra evidencias claras de adelantamiento del arquero. La proyección hacia el piso del talón del pie derecho, aún está sobre la línea de meta”.

Por su parte, sobre la roja a Fernando Garcete, el video-análisis indica que: “Se produce un contacto con los tapones a la altura del costado derecho del jugador número 27 (Mario Jacquet) del equipo blanco. El VAR encuentra elementos para una potencial expulsión, por lo que invita al árbitro a una revisión. Este concluye que la acción se encuentra en uso de fuerza excesiva y pone en peligro la integridad física del jugador, por lo que decide exhibir la tarjeta roja”.

