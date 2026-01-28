Sergio Orteman: “Una demostración de que el equipo le pudo jugar igual al campeón”

Para el estratega, la imagen dejada por el equipo fue sumamente positiva, considerando la jerarquía del rival y la reciente conformación del plantel tras el ascenso. “Creo que fue un partido muy dinámico de los dos equipos, sabiendo que jugamos contra un equipo que es el último campeón, que nosotros nos terminamos de armar después de ascender. Y la verdad que habiendo jugado hace tres días, la dinámica que puso el equipo, cómo por momentos presionó alto, cómo por momentos los orientamos donde nosotros queríamos presionar. Creo que los dos tiempos fueron muy buenos de San Lorenzo, creo que es un buen camino a nivel de rendimiento. Obviamente que no es el mejor camino a nivel de resultados, el fútbol es resultados y ganar. Pero me voy muy tranquilo y contento con lo que hicieron. Jugar contra el último campeón de esa manera y por momentos poder ser protagonista contra ellos no es fácil y lo demuestra Cerro todos los partidos. Y bueno, hoy San Lorenzo hemos tratado de dar altura”.

El entrenador también se refirió a la eficacia del Ciclón y a cómo pequeñas diferencias individuales o de precisión terminaron por inclinar la balanza. Orteman destacó la calidad de los contragolpes azulgranas y el trabajo del arquero rival, indicando que: “La experiencia la ganamos partido a partido por cómo se presentan. Yo creo que cuando te toca la fortuna de que peguen el palo y entran, y no peguen el palo y te agarre un Juan Manuel Iturbe de contragolpe que tiene mucha claridad, mucha velocidad y te da un pase filtrado como se hace en otras partes del mundo, te liquidas de ese lado. Yo creo que la experiencia sí la vamos a encontrar, pero obviamente que tenemos que mejorar algunas cositas de movimientos en zona final, porque hasta esa zona final llegamos muy bien. El arquero tuvo muchas virtudes también en las pelotas que llegamos. Siempre aprendemos en cada partido, pero creo que más que un aprendizaje hoy (ayer) fue una demostración de que el equipo le pudo jugar igual y por momento capaz hacerlo defender más de lo que quiere el último campeón”.

A pesar del dolor por la derrota, el técnico uruguayo hizo hincapié en el aspecto mental y en la calidad del grupo humano que lidera. “Tengo muy buenos jugadores, tengo un muy buen plantel, se convencen de las condiciones que tienen. Yo creo que a partir del convencimiento de ellos mismos como jugadores, pueden hacer esto que hicieron hoy (ayer). Y seguro que lo van a mejorar en muchos partidos también. Obviamente que el fútbol se gana con goles y con triunfos, desde ese lado estamos dolidos, pero nosotros entrenamos, hablamos mucho con ellos y el convencimiento del jugador. Tengo un plantel muy convencido de lo que quiere hacer, de lo que quiere plasmar, sabiendo que a veces más arriba, que a veces más atrás, que el partido va variando, pero es todo mérito de los que jugaron hoy (ayer), esa es la realidad”, concluyó el técnico.