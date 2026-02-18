Cristian Colmán presentado oficialmente en el necesitado Sportivo San Lorenzo

La llegada del atacante oriundo de San Cosme y Damián (Departamento de Itapúa) responde a una necesidad crítica del plantel dirigido desde la ronda anterior por Julio César Cáceres. Tras un inicio de campeonato “para el olvido”, donde el equipo marcha último y sin unidades cosechadas, el “Emperador” confía en la experiencia del atacante para dotar de contundencia a una ofensiva que hasta ahora ha sido estéril.

El delantero llega procedente de Nacional, donde su última campaña estuvo marcada por la falta de continuidad. En el “Tricolor”, Colmán participó en 25 encuentros —repartidos entre 17 en el Apertura y 8 en el Clausura—, logrando registrar tres gritos de gol y dos asistencias. Su principal desafío en San Lorenzo será recuperar el olfato goleador y la regularidad que lo caracterizó en otros tramos de su carrera.

El fichaje del atacante tuvo un giro inesperado en las últimas horas. Según trascendió, el atacante estuvo a un paso de vestir la camiseta del Sportivo Ameliano, pero la gestión de la directiva sanlorenzana fue más efectiva y logró asegurar su ficha en el cierre de las negociaciones.

A través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida, con las siguientes palabras: “Bienvenido al Santo, que sea una etapa llena de éxitos”, publicó la cuenta del “Rayadito”. Con la formalización de su arribo, la presión recae ahora en el campo de juego, donde el equipo necesita una reacción inmediata para abandonar el sótano de la clasificación y comenzar a edificar la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol.