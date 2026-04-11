Cáceres tras el primer triunfo de San Lorenzo: “Yo no tenía plan B, iba a insistir con ellos”

El estratega destacó que, pese a la presión externa y los resultados negativos, su fidelidad hacia el grupo de jugadores fue innegociable. “Primero siempre hay que evaluar, porque pasar tantos partidos sin poder ganar no era fácil. Como le dije a los muchachos hoy, preguntándoles si en algún momento ellos pensaron en un plan diferente, en un plan B, como normalmente se dice. Y yo les dije que yo no tenía plan B; que yo iba a insistir con ellos. Ya me quedé y me voy a morir hasta el final con esa insistencia, porque es mi don, es mi forma de pensar”.

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Para Cáceres, el desafío no radicaba en su historial personal como técnico laureado, sino en la capacidad de transmitir seguridad a un plantel golpeado anímicamente. “Cualquier técnico, a lo mejor, que haya salido campeón en nuestro fútbol puede decir: ‘No, estoy perdiendo terreno’, pero lo que se ganó, ya se ganó; no se pierde. Acá era ver la capacidad también de nuestra parte, la seguridad que podía darle también a los chicos. Como le dije después de entrar en el vestuario tantas veces, salir derrotados, cabizbajos, sin ganas... y vos tenés que reiniciar en las semanas con ellos, indicarles otra vez que esta es la oportunidad otra vez de salir”.

El entrenador apeló a su propia experiencia como futbolista para conectar con sus dirigidos, subrayando que la persistencia y la fe fueron las claves para no bajar los brazos durante la sequía de puntos. “Especialmente, como le dije a ellos, yo siempre batallé mucho. Me tocó en un tiempo pasado ser como ellos también jugando, pero nunca me había tocado como entrenador tanto tiempo de no poder ganarl; pero que yo apostaba todo por ellos, que yo cada mañana vengo para tratar de reanimarles y darles la confianza, que Dios, cuando uno pelea, Dios siempre da la recompensa”.

Finalmente, el DT de San Lorenzo confesó que la opción de dar un paso al costado estuvo latente, pero que su orgullo profesional le exigía revertir la situación en el campo. “Y veníamos peleando y peleando y peleando, y recaía otra vez en la semana en nosotros, y nosotros, el cuerpo técnico, teníamos que hablar, teníamos que buscar la forma o el lado porque no teníamos otra opción. La única opción que yo podía tomar era decir: ‘Gracias por la oportunidad y me voy’. Quizás en algún momento ya estaría en mi casa mirando por la tele, pero eso para mí no iba a ser orgullo; para mí era este momento. Este momento es lo que buscaba. No sé, falta mucho, pero somos realistas; pero una victoria como así no hay nada que se pueda reemplazar. Era lo que esperábamos y hoy lo estamos viviendo y lo vamos a disfrutar, por lo menos, hasta el próximo partido”.