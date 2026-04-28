Aldo Quiñónez fue multado por la arenga de “hay plata de Cerro”

“Hay un incentivo de Cerro. Hay plata de Cerro. Hay plata de Cerro”, afirmó Aldo Quiñónez durante la arenga previa al partido de San Lorenzo contra Olimpia en marzo pasado. El momento fue captado por la transmisión televisiva. Hoy, un mes después del hecho, el Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) multó al jugador del Rayadito.

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“Declarar probada y tipificada la conducta atribuida al señor Aldo Emmanuel Quiñónez Ayala dentro de los artículos 13 numeral 1° incisos c) y artículo 22 numeral 1) inciso b) del Código de Ética de la APF”, resolvió el organismo del ente rector del fútbol paraguayo, que impuso un castigo económico de Gs. 10.000.000 al futbolista de 35 años.

Aldo Quiñónez: APF descartó un incentivo

La penalización a Aldo Quiñónez fue por la expresión y no por confirmar una consumación del hecho, que fue descartada por la APF luego de analizar el teléfono y el correo del volante. “Se accedió al celular y correos del futbolista, donde se constató que no hubo injerencia externa alguna”, expresó Rodrigo Yódice, presidente del Tribunal, al Cardinal Deportivo.