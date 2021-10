Espínola: del no a la selección a semifinales de Copa Argentina

Juan Espínola priorizó a Godoy Cruz de Mendoza por el “partido importante” contra Tigre por la Copa Argentina. El arquero rechazó la convocatoria de Eduardo Berizzo para el combo de Eliminatorias Sudamericana para disputar la serie de los ocho mejores del certamen nacional del vecino país. Aunque desmintió una renuncia en una publicación de Instagram, el exNacional fue muy criticado por sus declaraciones a una radio mendocina.

“Estoy pasando un muy buen momento y lo estoy aprovechando al máximo. Tengo la confianza de mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Eso me pone contento como siempre me tiene en cuenta la selección, justamente me llegó la convocatoria, pero no voy porque tengo un partido importante acá”, había expresado a dos días del choque Paraguay contra Argentina. El martes, saliendo al cruce: “No hay renuncias ni demás comentarios que se están generando”, explicó.

Espínola fue titular y el Tomba, que superó 1-0 al Matador de Victoria en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, avanzó a las semifinales del segundo torneo argentino en relevancia. El guardameta disputó todo el cotejo, mientras que Cristian Colmán, el otro compatriota del plantel que dirige el extraductor y asistente de Marcelo Bielsa, ingresó en el segundo período. En la ronda previa a la final, el conjunto de los paraguayos enfrentará a Talleres de Córdoba.