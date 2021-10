César Farías habla de “dejar las cosas tóxicas de lado” ante Paraguay

La selección de Bolivia está penúltima en la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas con nueve unidades y el jueves choca con Paraguay. El seleccionador de la Verde, César Farías, indicó que ante la Albirroja deben “jugar fútbol, dejar las cosas tóxicas de lado, centrarse en una linda oportunidad que tiene, pero respetando el rival porque jamás hemos sido ofensivos con Paraguay ni con otra selección”.

Las palabras de Eduardo Berizzo, entrenador de Paraguay, de cierta manera coinciden con la de su par de Bolivia. Este miércoles, Berizzo dijo que “el problema es, a veces, la energía que nos rodea, energía autodestructiva. ¿Por que? Y Hay frustración por dos Mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada. Por eso hablaba de ser positivos, de creer, confiar”.

Farías contó en conferencia de prensa que “el partido no es fácil. No dejen que se distorsione la información. Es un partido durísimo. Nosotros estamos de local, tenemos la primera opción para ganar y queremos hacer sentir nuestro fútbol y que el fútbol se sienta en la altura”.

“Pero no es como una locura, no es emocionalmente a la heroica nada más. Es con la paciencia necesaria. Después es lógico que hay quien desea que pierda la selección de su país. Es normal (...) En todos los países hay cuervos, es respetable. Pero las águilas no cazamos moscas”, aseveró. El juego Bolivia-Paraguay, arrancará a las 17:00, en el Hernando Siles.