“No estamos fuera”, asegura Berizzo en caso de una derrota ante Bolivia

Actualmente Paraguay está en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, a tres del quinto puesto que ofrece un repechaje. En caso de perder ante Bolivia el jueves, el seleccionador Eduardo Berizzo aseveró: “No estamos fuera. Seguiremos luchando por meternos en la clasificación, como tampoco que si ganamos estamos dentro”.

“Hay que seguir, faltan partidos (...) Me refiero a que si todo se termina, no. Todo sigue después”, añadió en conferencia de prensa. Aclaró: “No era una contestación antipática, sino que las Eliminatorias exigen ganar todos los partidos. No se terminan mañana”.

“Claro que quiero tener los tres puntos y los necesito más que usted. Pero el domingo a la noche hay que volver encontrar otra manera de volver a ganar en noviembre”, expresó Berizzo.

Al ser consultado sobre la cantidad de puntos de la Albirroja, respondió: “Obviamente que los números pueden verse de una manera o de la otra. El que tiene 16 hoy teme perder y que lo alcancen. Todo tiene una mirada optimista o pesimista según el ánimo en que se lo mire. Me encantaría tener más puntos o más victorias. Pero nuestra realidad es esta: necesitamos victorias, necesitamos puntos”.

“La eliminatoria es compleja. Hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando, luchando”, sentenció. Por otra parte, Berizzo dijo que lo económico no es un problema ante un posible cese de sus funciones. Paraguay visitará a Bolivia el jueves 14 de octubre, a las 17:00, en el Hernando Siles.