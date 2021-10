La selección paraguaya subirá a La Paz a pocas horas del partido

La selección paraguaya enfrenta a Bolivia en la altura de La Paz. La Albirroja va por la épica en la capital boliviana, donde no triunfa desde 1973. Hace 48 años, en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Alemania 1974, el seleccionado de Washington Etchamendi superó a la Verde con goles de Adalberto Escobar y Jorge Insfrán, el héroe de la histórica victoria. Este jueves, Eduardo Berizzo y compañía quieren repetir la hazaña.

Sin el tiempo para los casi dos meses de aclimatación que realizó aquel seleccionado de Etchamendi, la organización para afrontar la altitud es distinta. La delegación ya está en el vecino país, pero continúa en el llano: viajó en la tarde del miércoles a Santa Cruz, donde pasó la noche y permanecerá hasta las 13:30, hora paraguaya. El ascenso a los 3.645 metros será a tres horas y media del choque, programado para las 17:00, en el Hernando Siles. El grupo bajará del avión e irá directamente al estadio.

El plan de llegar poco antes del juego tiene como objetivo reducir el impacto que genera la altura de la localidad paceña. “Es difícil la altura, nadie puede negarlo. No es mito, es una realidad. No te cansas, pero te desesperas. Parece que el pecho va a explotar”, recordó Insfrán a ABCTV, en referencia al épico triunfo en el clasificatorio. “Hay que tener fuerza, mucha fuerza. Espíritu es lo que vale, no solo saber jugar. Hay que tener amor propio”, agregó el exfutbolista.