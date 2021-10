“Recibí el llamado de la selección de Paraguay, pero no era el momento”

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reemplazó rápidamente a Eduardo Berizzo, pero en los días posteriores a la destitución del argentino, luego de la humillante derrota 4-0 contra Bolivia, varios nombres llegaron hasta el organismo, que por su parte, apuntó a unos pocos: Guillermo Barros Schelotto, quien asumió, Luiz Felipe Scolari y Hernán Rodrigo López. Pero este jueves, un entrenador de nacionalidad uruguaya reveló que también recibió un llamado para dirigir a la Albirroja.

“Recibí el llamado de la selección de Paraguay, pero creí que no era el momento, venia de la experiencia de Honduras”, señaló Fabián Coito, exDT de la selección de Honduras, donde tuvo la única experiencia de dirigir a un seleccionado principal. En el 2004, el exjugador (desde 1982 hasta 1999) charrúa comenzó la carrera de entrenador y dirigió a los combinados juveniles de Uruguay (Sub 15, Sub 18, Sub 20 y Sub 22) y la Sub 23 del país centroamericano.

“El resultado es lo que nos termina sacando de la selección de Honduras. El partido con Jamaica fue determinante (…) Hay una impunidad muy grande de la prensa. Los comunicadores te podían insultar en redes, nos toco recibir amenazas. Es un país muy violento”, recordó Coito sobre la experiencia en tierras hondureñas, donde jugó en Olimpia entre 1994 y 1995. “Quiero consolidarme como entrenador de mayores”, cerró a Sport 890, quien supuestamente fue sondeado por Paraguay.