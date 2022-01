Barros Schelotto y la situación de Ortiz: “Me manifestó que no estaba al 100%”

El seleccionador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, se refirió a la situación de Celso Ortiz, quien fue desconvocado y jugó en el Monterrey. “Él me manifestó que no estaba al 100% y elegimos que no se sume y que pueda estar disponible para el próximo combo”, señaló.

En conferencia de prensa, el entrenador de Paraguay confesó: “Yo hablé con Celso acerca de la molestia que él tiene. Me dijo de la posibilidad de jugar en su equipo, pero al charlar y al ver que no estaba al 100%, los dos decidimos esperar a la próxima convocatoria y que se pueda sumar en el próximo combo”.

Barros Schelotto, quien dijo que la Albirroja debe imponer su juego ante Uruguay, subrayó que Ortiz “jugó pero salió a los 15 minutos del segundo tiempo por esta molestia”. El fin de semana, días después de la desconvocatoria, el volante fue titular y estuvo presente en el partido que su equipo igualó a dos goles con el Cruz Azul. En el combo pasado, el jugador fue llamado, pero no fue tenido en cuenta a raíz de la molestia lumbar.