“Mi carrera cambió gracias a la ayuda de un psicólogo”

Gastón Giménez recibió la nacionalización paraguaya y vistió la Albirroja en la era Eduardo Berizzo. Sin convocatorias desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto, el volante de 30 años, nacido en la ciudad de Formosa, continúa la carrera de jugador en el Chicago Fire de la Major League Soccer, donde juega desde la temporada 2020.

Giménez, quien recientemente fue padre, reveló que la presencia de un psicólogo en su trayectoria fue clave para convivir con la presión y el estrés que genera el fútbol. “No es solo en el campo, es en la vida personal también. Yo era muy temperamental, sentía que si me iba mal en el fútbol estaba mal con mi novia, con mi familia, con mis amigos, y no es así”, expresó a EFE.

“Con la ayuda de estas personas, te hacen ver distinto, cómo competir, cómo estar ‘focus’, cómo estar centrado. A mí me ayudó muchísimo, me cambió todo. Hoy no lo hago más, pero estoy muy feliz porque fue una gran decisión para mí, me ayudó a estar acá”, puntualizó Giménez, quien disputó la Copa América Brasil 2021 con el seleccionado nacional.

Por otra parte, el ex Vélez Sarsfield habló de su futuro y mencionó que: “Me gusta mucho ver jugadores, ver qué hacen por el equipo. Ese tipo de trabajo, sí. No me gustaría ser entrenador, porque pienso que en algunos lugares no te permiten enseñar, es tan dinámico todo que pierdes cuatro partidos y te va a tocar irte. Es complicado”.