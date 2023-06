“No sé de dónde surgió la discusión con Antonio Sanabria”

Guillermo Barros Schelotto convocó a 24 jugadores para el amistoso de la selección paraguaya contra Nicaragua, el 18 de junio, a las 10:30, en el Defensores del Chaco. En una nómina con sorpresas, también hay ausencias y una es la de Antonio Sanabria, quien marcó 12 goles en la Serie A, el mejor registro goleador del paraguayo en una temporada en Europa.

Lea más: Guillermo y la lista de Paraguay para el amistoso ante Nicaragua

El entrenador fue consultado por Sanabria, con quien supuestamente había diferencias, motivo por el cual no fue llamado en los últimos amistosos de la Albirroja. El DT argentino desmintió los rumores de una discusión y explicó que eligió a otros jugadores como Carlos González del Toluca de México y Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors.

Barros Schelotto: “Consideramos a Sanabria, pero...”

“Respecto a Sanabria, ya lo dije más de una vez. Siempre consideramos tres cosas: el nivel del jugador, sus ganas de venir y que, cuando venga, con su actitud muestre que por esta camiseta está preparado para matar. Dentro de todas esas cosas consideramos a Sanabria, pero nos decidimos por otros jugadores”, señaló el mellizo en conferencia.

Lea más: Matías Rojas: “No puedo pagar los platos rotos de los demás”

“Para este partido quiero que estén Carlos González y Gabriel Ávalos. Hablé con Tonny, se lo expliqué y espero que esta sea la última vez que tenga que hablar sobre un jugador que no está. Cuando vamos al Mundial, vamos todos y no vamos todos peleados. No sé de dónde surgió la discusión con Tonny Sanabria, ni con él ni con ningún otro jugador”, cerró el estratega.