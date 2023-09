Garnero, sobre la Albirroja: “Puedo dirigir cualquier cosa, al Titanic puedo dirigir”

Libertad venció 4-0 este sábado a Tacuary en el Luis Alfonso Giagni y sigue firme en la cima del Torneo Clausura 2023, con seis puntos de ventaja sobre el escolta Cerro Porteño, que juega mañana.

El encuentro pasó a segundo plano debido a las declaraciones del entrenador Daniel Garnero, que en conferencia de prensa habló sobre la posibilidad de dirigir a la selección paraguaya ante la salida de Guillermo Barros Schelotto.

“Yo respondo lo que puedo responder. La selección tiene técnico. Yo quiero hablar del partido”, comenzó diciendo el estratega, ante la primera consulta.

“Nunca tuve el objetivo de dirigir una selección, pero a veces la vida te lleva por ciertos caminos”, expresó después. “Debo reconocer que es un orgullo que me nombren como candidato a la selección”, añadió.

“Si como persona no crezco en ocho años, como entrenador me pasa lo mismo. Soy otro entrenador, puedo dirigir cualquier cosa, al Titanic puedo dirigir. Hoy me siento preparado para dirigir lo que tenga que dirigir”, sentenció Garnero.