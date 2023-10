Selección paraguaya: ¿Quiénes son los citados del fútbol local?

La selección paraguaya tiene definida la nómina para el segundo combo de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Albirroja, en el estreno de Daniel Garnero, reemplazante de Guillermo Barros Schelotto, visitará a Argentina en Buenos Aires y recibirá a Bolivia en el Defensores del Chaco. Los partidos serán el jueves 12 y el martes 17, respectivamente.

A la lista de internacionales, de la que son bajas Diego Gómez, Cristian Paredes y Andrés Cubas, el entrenador sumó a 8 jugadores del fútbol paraguayo. El ex DT de Libertad convocó a Iván Ramírez, Matías Espinoza, Álvaro Campuzano y Héctor Villalba del Gumarelo; Santiago Arzamendia y Damián Bobadilla de Cerro Porteño y, Juan Espínola y Mateo Gamarra de Olimpia.

El 1x1 de los convocados del fútbol paraguayo

Juan Espínola: 1 partido con la selección paraguaya (amistoso)

Iván Ramírez: 22 partidos en la selección paraguaya entre Sub 17, Sub 20, Sub 22 y Absoluta.

Mateo Gamarra: 3 partidos con la selección paraguaya (amistosos)

Matías Espinoza: 4 partidos en la selección paraguaya entre Sub 23 y Absoluta

Santiago Arzamendia: 26 partidos en la selección paraguaya entre Absoluta y Sub 23

Álvaro Campuzano: 1 partido en la selección paraguaya (amistoso)

Damián Bobadilla: Primera convocatoria

Héctor Villalba: 2 partidos en la selección paraguaya (todos amistosos)