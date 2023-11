Eduardo Berizzo renunció en Chile tras el 0-0 con Paraguay

Eduardo Berizzo renunció en Chile luego de empatar 0-0 con la selección paraguaya por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja encadenó el segundo partido sin ganar y está fuera de los puestos de clasificación al Mundial México/EstadosUnidos/Canadá 2026. “Los resultados no han sido los esperados y uno debe saber reconocerlo”, expresó el DT.

Berizzo acudió a la conferencia y antes de la ronda de preguntas, reveló que comunicó la dimisión al cargo. “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, expresó el ex técnico de Paraguay.

Eduardo Berizzo: “Desearles la mayor de las suertes”

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo. Desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a los utileros, a los cancheros porque han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerles fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso y desearles la mayor de las suertes”, agradeció el argentino.

Eduardo Berizzo: de la selección paraguaya a Chile

Eduardo Berrizo volvió a dirigir, asumiendo en Chile, después de la destitución que sufrió en la selección paraguaya tras el 0-4 con Bolivia en La Paz por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022. En la Roja, el estratega condujo un total de 16 partidos, sumando 4 victorias, 7 derrotas y 5 empates entre clasificatorio y amistosos.

