La formación confirmada de Paraguay vs. Colombia para el debut en la Copa América 2024

La selección paraguaya debuta en la Copa América 2024. Este lunes, a las 18:00, hora de nuestro país, enfrenta a Colombia en Houston por la primera fecha del Grupo D. En la víspera, durante la conferencia previa, el entrenador Daniel Garnero aseguró que tenía confirmado el equipo, pero que primero iba a comunicar a los jugadores en el último entrenamiento.

Garnero tiene a disposición a los 26 convocados, pero en la serie de amistosos, no utilizó a todos. Por eso, una elección en el once genera sorpresa: Rodrigo Morínigo. El guardameta de Libertad no disputó ni siquiera un segundo de los partidos frente a Perú en Lima, Chile en Santiago y Panamá en Ciudad de Panamá. De todas maneras, el DT apuesta por el jugador de 25 años.

Rodrigo Morínigo era suplente hace dos meses...

Hace dos meses, Morínigo era suplente de Martín Silva, pero una lesión del uruguayo permitió que el arquero ingrese a la portería y termine disputando 15 cotejos del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y 6 encuentros de la Copa Libertadores 2024. Hoy, en el NRG Stadium, realiza el estreno en el combinado nacional en reemplazo de Miguel Coronel.

Por su lado, Garnero también toca la línea defensiva. En referencia al triunfo 1-0 sobre los panameños, el argentino realiza dos cambios: Omar Alderete, recuperado de una molestia muscular, por Junior Alonso y Matías Espinoza por Néstor Giménez en la zaga y lateral izquierdo respectivamente. El resto, con Gustavo Velázquez y Fabián Balbuena, es el mismo.

Andrés Cubas regresa al medio por Matías Rojas

En el mediocampo, Andrés Cubas retorna al once en lugar de Matías Rojas y adelanta a Hernesto Caballero para jugar por delante en compañía de Mathías Villasanti. Y aunque puede parecer un tridente ofensivo, dos cargan con la obligación de ayudar en roles defensivos: Julio Enciso y Miguel Almirón juegan por los costados y como único hombre de área, Alex Arce.

La formación de Paraguay vs. Colombia por la Copa América 2024

Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Hernesto Caballero; Miguel Almirón, Julio Enciso; Alex Arce.