Eliminatorias Sudamericanas: Árbitros de Brasil y Argentina para la Albirroja

La cuenta @ArbitroInteBlog en X, especialista en temas arbitrales, dio a conocer a modo de adelanto los árbitros que actuarán en las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Lea más: “El partido ante Venezuela será el último en las Eliminatorias”
El partido entre Paraguay y Ecuador, previsto para el jueves 4 de setiembre, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, será conducido por el brasileño Raphael Claus. El encargado del VAR será su coterráneo Rodolpho Toski.
El choque entre Perú y Paraguay, previsto para el martes 9, en el Nacional de Lima (también a las 20:30), estará a cargo del argentino Maximiliano Ramírez. La revisión de las acciones en cabina estará a cargo de Hernán Mastrángelo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La Albirroja se encuentra a un paso de la clasificación a la competencia ecuménica a desarrollarse en suelo norteamericano.