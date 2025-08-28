Selección Paraguaya

Eliminatorias Sudamericanas: Árbitros de Brasil y Argentina para la Albirroja

Paraguay enfrentará en setiembre a Ecuador y Perú en el último par de fechas de las Eliminatorias Sudamericanas de la Copa del Mundo 2026. El duelo contra los ecuatorianos será arbitrado por un brasileño y el choque frente a los incaicos, por un argentino.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 17:16
Raphael Claus arbitrará el partido entre Paraguay y Ecuador, el jueves 4 de setiembre, en el Defensores del Chaco.
Raphael Claus arbitrará el partido entre Paraguay y Ecuador, el jueves 4 de setiembre, en el Defensores del Chaco.003247+0000 ALEJANDRO PAGNI

La cuenta @ArbitroInteBlog en X, especialista en temas arbitrales, dio a conocer a modo de adelanto los árbitros que actuarán en las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Lea más: “El partido ante Venezuela será el último en las Eliminatorias”

El partido entre Paraguay y Ecuador, previsto para el jueves 4 de setiembre, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, será conducido por el brasileño Raphael Claus. El encargado del VAR será su coterráneo Rodolpho Toski.

El choque entre Perú y Paraguay, previsto para el martes 9, en el Nacional de Lima (también a las 20:30), estará a cargo del argentino Maximiliano Ramírez. La revisión de las acciones en cabina estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Albirroja se encuentra a un paso de la clasificación a la competencia ecuménica a desarrollarse en suelo norteamericano.

Enlace copiado