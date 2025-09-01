Gustavo Gómez y el invicto de Paraguay vs. Ecuador: “No es...”

Paraguay recibe el jueves a Ecuador en un partido que puede confirmar la clasificación a la Copa del Mundo. La Albirroja mide a un rival que nunca puntuó en suelo paraguayo en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional está invicto frente a la Tri en el certamen: desde 1982 hasta 2022 jugaron 9 encuentros y en las 9 ocasiones ganaron los guaraníes.

Gustavo Gómez fue cauteloso en el análisis sobre el adversario, uno de los primeros clasificados al Mundial 2026 con Argentina y Brasil. “Tiene muy buen equipo Ecuador, jugadores de jerarquía”, explicó el capitán, que también habló de la racha y aseguró que: “No es tan importante porque el fútbol es presente y dinámico, pero tenemos que tratar de mantener la buena racha en casa”.

Paraguay lidera el historial contra Ecuador

Paraguay y Ecuador jugaron 8 duelos en el Defensores del Chaco de Asunción, sede del encuentro del jueves 4 de setiembre (20:30), y 1 en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, el último antecedente entre ambas selecciones en un clasificatorio mundialista. En el balance general, la Albirroja supera por 2 a la Tri (9 triunfos sobre 7) en 19 enfrentamientos.

