La APF advierte sobre reventa de entradas para el partido ante Ecuador

En comunicación con el Cardinal Deportivo, la gerente de marketing de la APF, Silvia Caballero, proporcionó más detalles sobre la medida. “Estamos con la preocupación de que, las entradas se agotaron totalmente y queríamos, de esta manera, recordarles a los hinchas, entendiendo a la ansiedad y las ganas de estar en el partido del jueves, que como ya veníamos comunicando, la verdad es que la parte más importante de las entradas se vendieron a través del combo. El 80% de las entradas ya se vendieron en combo. Habíamos liberado el remanente, que era un grupo bastante poquito, digamos, que sobraba y eso se vendió rápidamente”, explicó.

La gerente reiteró la advertencia, instando a los hinchas a no caer en estafas. “Entendemos que la gente está ansiosa, que tiene muchas ganas de ir, pero, de alguna manera, queríamos recordarles que las entradas están agotadas y que el único canal oficial de venta es la ticketera Tuti. Sabemos que hay un montón de ofertas, que la gente, de alguna manera, se quiere aprovechar también de las ganas del público de estar en el estadio y queríamos recordarle a la gente que no se deje engañar, sobre todo, que no se deje estafar por estas ofertas que están circulando, sobre todo en las redes sociales, recordando también que va a haber un control, por supuesto, en los accesos al estadio y que la única manera de ingresar es a través de una entrada que ha sido adquirida a través de Tuti”.

¡Para tener en cuenta! ⚠️



Estamos listos para vivir una gran fiesta, y estas son algunas disposiciones y recomendaciones para los hinchas que alentarán a la #Albirroja ⚪🔴 jugando en casa.#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/ZlsLuF6sFB — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 2, 2025

Caballero también confirmó que se habilitó la totalidad del aforo del estadio, con un total de 35.000 entradas. “Más que nada es un recordatorio a los hinchas. Ahora nosotros lo que queremos es cuidar al hincha, que no adquieran ningún tipo de entradas que están circulando porque realmente las entradas están agotadas y que nadie les pase. Eso es lo que realmente queremos, más allá de tomar ningún tipo de medida a nivel legal o lo que fuese, lo que queremos es cuidar a los hinchas y advertirles de que tengan mucho cuidado para no entrar en una situación donde adquieren entradas a un costo realmente altísimo y finalmente no van a poder ingresar al estadio por los controles que estamos estableciendo para ese día”.

Respecto a la posibilidad de transferir entradas digitales, la gerente aclaró que el sistema permite un solo cambio de nominación. “Las entradas en un 100% están nominadas y están enumeradas. Siempre nosotros buscando mecanismos que generen orden y por sobre todo que brinden seguridad al hincha. Entonces, la persona que va a ingresar al estadio ingresa con la cédula que tiene su nombre y va acompañado de su cédula de identidad. Eso se controla en todos los accesos. Hay que recordar también que las entradas hoy con el sistema que nosotros venimos trabajando te permiten cambiar la nominación hasta una vez. Supongamos que yo compré la entrada y finalmente a ese partido no voy a poder ir, yo tengo la posibilidad de cambiar la nominación una vez y entregarla a la persona que yo quiera enviar. Esa posibilidad también tiene el sistema. Hasta una vez yo puedo cambiar la nominación de mi entrada”.

Finalmente, al ser consultada sobre el plazo para realizar este cambio, Caballero explicó que no hay un límite de tiempo. “Eso no está limitado. Uno puede cambiar, puede renominar hasta una vez, puede enviar a la persona a la que va a ir hasta una vez también y esa persona tranquilamente va a poder ingresar con su cédula de identidad”.