“Cardinal Deportivo”, de ABC, llega al teatro con entradas agotadas

La ansiedad que genera el partido Paraguay-Ecuador, que puede llevar a la Albirroja al Mundial 2026 se elevará al máximo esta noche, en la previa del encuentro deportivo. Jorge “Chipi” Vera, Daniel Chung, Maxi Biancucchi, Ariel Marecos y Fabio Martin compartirán escenario en una propuesta que combinará análisis, debate, humor y participación directa de los asistentes.

La dinámica promete romper los moldes tradicionales de la cobertura deportiva, trasladando la pasión de la radio y la televisión al plano del espectáculo en vivo.

Las entradas ya se encuentran totalmente agotadas, claro reflejo del interés que despierta esta apuesta. Para quienes no consigan un lugar en el teatro, la experiencia también podrá vivirse a través de plataformas digitales.

Lea más: La Albirroja, contando las horas, matando ansiedad

Con esta iniciativa, ABC refuerza su compromiso con la innovación en contenidos, apostando por una propuesta fresca que busca conectar de manera más cercana con la audiencia y consolidar la jerarquía del equipo de streaming en el ecosistema mediático local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si no conseguiste entradas, podés seguir la transmisión acá.

Un verdadero show

“Cardinal Deportivo” no será solo un programa de radio y streaming trasladado al teatro, sino un verdadero show pensado para el espectáculo, con la pasión del deporte como hilo conductor y el periodismo como protagonista.

Todo está pensado para encender el espíritu albirrojo en la previa al gran encuentro de la Selección Paraguaya, que después de 15 años sueña con volver a sellar su pase al Mundial. El evento promete sorpresas, premios únicos y toda la pasión y efervescencia de la cancha trasladada al teatro.