¿A qué hora parte el bus de Paraguay rumbo al Defensores?

La selección paraguaya disputa hoy el partido de la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que está a 1 punto de la Copa del Mundo, enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: empieza a las 20:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Y como es tradicional y muy esperado desde el comienzo del ciclo Alfaro, el hincha paraguayo empieza a ocupar las afueras del Centro de Alto Rendimiento de Ypané a la espera de la salida del plantel con destino al estadio. La delegación, compuesta por jugadores, cuerpo técnico, staff y dirigentes, tiene horario establecido para partir rumbo a Sajonia.

Paraguay rumbo a Sajonia, a las 17:00

El bus sale a las 17:00 y realiza el trayecto habitual: por el Desvió Ypané sale a la Ruta 1, ex Acceso Sur hasta alcanzar el Mercado 4. Superando el emblemático y populoso sitio de la capital, toma la Avenida Rodríguez de Francia hasta Colón. Luego Carlos Antonio López para bajar por Ramón de Llanas, girar Mayor Martínez e ingresar al vestuario de la Gradería Norte.