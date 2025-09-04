Selección Paraguaya

¿A qué hora parte el bus de Paraguay rumbo al Defensores?

La selección de Paraguay tiene horario establecido para partir con destino al Defensores del Chaco. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa hoy el partido por la clasificación al 2026.

Por Darío Ibarra
04 de septiembre de 2025 - 15:15
Los jugadores de Paraguay suben al bus para el viaje hasta el Defensores del Chaco.
La selección paraguaya disputa hoy el partido de la clasificación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que está a 1 punto de la Copa del Mundo, enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: empieza a las 20:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Y como es tradicional y muy esperado desde el comienzo del ciclo Alfaro, el hincha paraguayo empieza a ocupar las afueras del Centro de Alto Rendimiento de Ypané a la espera de la salida del plantel con destino al estadio. La delegación, compuesta por jugadores, cuerpo técnico, staff y dirigentes, tiene horario establecido para partir rumbo a Sajonia.

El entrenador argentino Gustavo Alfaro y los jugadores de la selección de Paraguay en el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.
Paraguay rumbo a Sajonia, a las 17:00

El bus sale a las 17:00 y realiza el trayecto habitual: por el Desvió Ypané sale a la Ruta 1, ex Acceso Sur hasta alcanzar el Mercado 4. Superando el emblemático y populoso sitio de la capital, toma la Avenida Rodríguez de Francia hasta Colón. Luego Carlos Antonio López para bajar por Ramón de Llanas, girar Mayor Martínez e ingresar al vestuario de la Gradería Norte.

