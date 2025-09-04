Alfaro elogia la pasión demostrada por el pueblo camino al Defensores del Chaco

“La verdad que es increíble, el sentimiento, la expresión de pasión, de amor, de cariño de parte de la gente. Normalmente nos lleva alrededor de una hora o una hora y cuarto llegar desde Ypané al Defensores del Chaco; hoy nos tomó dos horas poder llegar, porque fue increíble la pasión y esa demostración de sentimiento puro y genuino de la gente en ese deseo que tienen de que ojalá Paraguay pueda volver a una Copa del Mundo”, expresó el estratega.

Además, Alfaro destacó la comunión entre el equipo y la hinchada. “Nosotros estamos muy consustanciados de esos deseos, haciendo el esfuerzo para tratar al final de la noche poder encontrarnos todos juntos, darnos un abrazo y ver con satisfacción que Paraguay pueda nuevamente jugar una Copa del Mundo”, agregó.

Respecto al encuentro, Alfaro anticipó un duelo muy disputado. “Un partido muy disputado, con dos equipos que van a tratar de proponer e imponer sus ideas. Ecuador es un equipo que tiene una defensa muy sólida, con jugadores muy veloces y habilidosos de mitad de cancha hacia adelante. Nosotros tenemos que tratar de mantener el orden, de saber dónde tenemos que atacar, dónde lo tenemos que hacer, de las cosas que nos tenemos que cuidar, pero va a ser un partido muy disputado, muy complejo, como lo son todos en las Eliminatorias”, concluyó.

