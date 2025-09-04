A qué hora juega Paraguay vs. Ecuador y dónde ver hoy en vivo

La selección de Paraguay disputa hoy el partido de la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: empieza a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM, ABC TV y ABC TV Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. Ecuador: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Paraguay vs. Ecuador: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Paraguay vs. Ecuador: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?

Versuspy en Youtube