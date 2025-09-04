Selección Paraguaya

A qué hora juega Paraguay vs. Ecuador y dónde ver hoy en vivo

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo a la Albirroja.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 08:17
Diego Gómez, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Diego Gómez, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.Arsenio Acuña, ABC Color

La selección de Paraguay disputa hoy el partido de la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: empieza a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM, ABC TV y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Paraguay y el partido de la clasificación a la Copa del Mundo

Paraguay vs. Ecuador: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Paraguay vs. Ecuador: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Omar Alderete, jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Omar Alderete, jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Paraguay vs. Ecuador: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?

Versuspy en Youtube

Enlace copiado