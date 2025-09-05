Gustavo Gómez: “sabíamos con certeza de que la vida nos iba a dar otra oportunidad”

“Con la adrenalina aún en el cuerpo, me cuesta dormir después de lo que pasó anoche. Siento una de las mayores alegrías de mi vida, la felicidad que corre por mis venas, pero no dejo de pensar en cómo llegamos hasta acá. Y, sobre todo, en esos momentos donde lo más fácil hubiera sido rendirse”, comenzó diciendo.

El capitán destacó el valor de la insistencia y la resistencia como pilares fundamentales del equipo. “Hoy tengo el honor de ser capitán de este grupo, con compañeros de mi generación y otros más jóvenes. Pero si en algo coincidimos todos, incluso quienes ya no visten la Albirroja, es en esto: a pesar de las adversidades, siempre insistimos. Sabíamos con certeza de que la vida nos iba a dar otra oportunidad. Una revancha”, expresó.

En su mensaje, el surgido en el Club 31 de Julio de la Liga Ignaciana también reconoció a todos los involucrados en el logro: sus compañeros, el cuerpo técnico, los directivos y el personal invisible que trabaja detrás de escena. “Hoy miro con orgullo a mis compañeros, a mis hermanos, al Profe y a su cuerpo técnico, a los dirigentes y a todas las personas invisibles que lo dan todo para que hoy podamos decir: misión cumplida. ¡Paraguay está de nuevo en un Mundial! Tuvimos que insistir mucho, intentarlo una y otra vez, caer y volver a levantarnos”.

El defensor paraguayo subrayó los valores que definen al equipo, como el trabajo, el sacrificio, la constancia, la disciplina y el profesionalismo. “Cuando superábamos un obstáculo, aparecía otro. Y así va a ser siempre. Por eso hay que resistir. En los momentos difíciles, lo que ofrecimos por esta camiseta fue lo que siempre nos definió: trabajo, sacrificio, constancia, disciplina y profesionalismo. Esos son nuestros valores: darlo todo. Nuestros principios también: la camiseta de Paraguay se defiende ante todo, frente a todos”, afirmó.

El “mariscal” también dedicó palabras de agradecimiento a los hinchas y a sus familias, quienes fueron su principal fuente de motivación. “Gracias a todos los que nos ayudaron a superar este desafío. A la gente en la cancha y en las calles, a quienes nos hacían sentir su cariño: sepan que su aliento hace la diferencia. Gracias a los compañeros que ya no están y a los cuerpos técnicos que pasaron. Y gracias a nuestras familias, que en los momentos difíciles cuando la energía parece agotarse, siempre están ahí para recargarnos y ayudarnos a avanzar”, finalizó Gómez.

Para finalizar, el defensor de Palmeiras ya palpita lo que se viene en su primera Copa del Mundo con la Albirroja. “Ahora vienen nuevos desafíos. Que vamos asumir como siempre, con responsabilidad, de frente y firmes. Estamos acá para INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR Y NUNCA DESISTIR”.