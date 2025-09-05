La APF recibe felicitaciones de la FIFA tras su clasificación al Mundial 2026

El mensaje de Infantino subraya la importancia de esta clasificación para Paraguay, que jugará su noveno Mundial, y resalta el esfuerzo de todos los que contribuyeron a este éxito: “En nombre de toda la comunidad futbolística, queremos felicitarlo por esta merecida clasificación para su nona (novena) Copa Mundial de la FIFA. Este notable logro es testimonio del esfuerzo colectivo y la determinación inquebrantable de todos los involucrados. Nuestras más sinceras felicitaciones a los jugadores, al entrenador, a todo el personal, a la dirección y, por supuesto, a los apasionados aficionados. Le deseamos lo mejor para la Copa Mundial de la FIFA 26 y esperamos, querido presidente, volver a verlo pronto”.

Por su parte, el presidente de la APF, Robert Harrison, respondió al mensaje de la FIFA con palabras de gratitud y orgullo, destacando el trabajo y la perseverancia de todo el equipo. “Solo tengo palabras de gratitud. Hoy el fútbol premia tanto esfuerzo y tenacidad de los jugadores, cuerpo técnico y todos los que formamos parte de la APF festejando con todo el país la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 26”, expresó el titular de la APF, reflejando la alegría que se vive en todo el país.