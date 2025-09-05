Omar Alderete: “nadie quería que vayan así las cosas”

Al término del encuentro, el defensor Omar Alderete compartió su alegría y reflexión sobre el logro, destacando tanto el esfuerzo de la generación actual como el de quienes los precedieron en el combinado nacional. Alderete señaló: “Yo creo que Gustavo Gómez tiene muchos más años que yo acá y sufrieron mucho más que nosotros, pero también lo sentimos mucho tiempo. Nadie quería que vayan así las cosas, queríamos cambiar eso, pero no se ha dado resultado, lastimosamente. Hoy estamos en esta posición y hay que cuidarlo y disfrutarlo”.

El zaguero también resaltó la pasión demostrada por el pueblo que salió a las calles a saludar mientras se dirigían de Ypané rumbo al Defensores del Chaco. “Impresionante. Yo lo dije antes también, yo creo que nunca vi tanta gente así. Eso, eso es realmente porque el pueblo estaba esperando hace mucho tiempo, porque se sufrió mucho tiempo y es como un alivio para todos. Que disfruten, con cuidado en las calles, porque ya sabemos cómo es”, comentó Alderete, haciendo un llamado a la celebración responsable.

El defensor surgido de la cantera de Cerro Porteño remarcó que la clasificación no es solo un punto de llegada, sino el inicio de un nuevo proceso de construcción rumbo a la Copa del Mundo. “Este es el camino, que recién empezamos y desde hoy empieza a construirse lo que va a ser el mundial y también nosotros esperamos no solamente ir a competir al mundial, esperamos ir a pelear cosas”, concluyó el jugador de Sunderland.