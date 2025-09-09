Fotos: Así lucen el vestuario de Paraguay y el Nacional de Lima

El estadio Nacional de Lima está listo para recibir a la selección de Paraguay. La Albirroja enfrenta a Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido comienza a las 20:30, hora de Paraguay. Seguilo en vivo por ABC y ABC TV Paraguay en Youtube.

Así lucen en el vestuario y el estadio Nacional