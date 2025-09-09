Selección Paraguaya

Fotos: Así lucen el vestuario de Paraguay y el Nacional de Lima

El vestuario de la selección de Paraguay está lista en el Nacional de Lima. A las 20:30, la Albirroja enfrenta a Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 18:24
Así luce el vestuario de la selección de Paraguay en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
Así luce el vestuario de la selección de Paraguay en el estadio Nacional, en Lima, Perú.@albirroja

El estadio Nacional de Lima está listo para recibir a la selección de Paraguay. La Albirroja enfrenta a Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido comienza a las 20:30, hora de Paraguay. Seguilo en vivo por ABC y ABC TV Paraguay en Youtube.

Así lucen en el vestuario y el estadio Nacional

Así luce el vestuario de la selección de Paraguay en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
La camiseta de Orlando Gill, arquero de la selección de Paraguay, en el vestuario del estadio Nacional, en Lima, Perú.
La camiseta de Orlando Gill, arquero de la selección de Paraguay, en el vestuario del estadio Nacional, en Lima, Perú.
El estadio Nacional de Lima en la previa del partido Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
